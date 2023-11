Aus der Wagramer Straße wird jetzt ein Park

Projekt kommt nicht bei allen gut an

Im April 2024 erfolgt der Spatenstich, Fertigstellung: Sommer 2025. Nicht bei allen kommt das Projekt gut an. Anrainer des Gemeindebaus in der Wagramer Straße 97-103 fürchten jetzt um die Parkplätze. Wie viele davon wegfallen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Man gehe erst in die Detailplanung heißt es dazu von den Verantwortlichen.