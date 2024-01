Einmal frieren bitte: Willkommen in Eistirol!

„Herzlich Willkommen“, begrüßt mich Bergführer Vittorio Messini, Obmann der Freunde des Eisparks, die seit neun Jahren diesen in den Wintermonaten in den Felswänden beim Ausgang der Gschlößklamm errichten. „Mit einem System an Leitungen lassen wir Bachwasser über die Felswände fließen, dieses friert und bildet so eine spektakuläre Eiskulisse“, erklärt mir Vitto dick eingemummt.