Damit auf den Berghütten das Bier nicht ausgeht

Rund 300 Höhenmeter liegen zwischen der Wildalm und dem schmucken Wildseeloderhaus (1854 m) der Alpenvereinssektion Fieberbrunn in den Kitzbühler Alpen. Obwohl er die Schutzhütte am Ufer des Wildsees erst am 24. Mai öffnet, ist Berni bereits seit drei Wochen jeden Tag heroben – zu Fuß. „Vor dem Beginn der Saison ist immer viel zu tun und die Schäden des Winters müssen repariert und die Wasserquelle kontrolliert werden.“ Doch Berni hat Glück.