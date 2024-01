Österreich im Super-Team-Bewerb auf Platz zwei

Österreichs Duo Manuel Fettner und Jan Hörl hat am Samstag beim Super-Team-Weltcupbewerb der Skispringer in Wisla Rang zwei belegt. Der Tiroler und der Salzburger lagen nach je drei Sprüngen mit 711,0 Punkten 42,5 Zähler hinter den dominierenden Slowenen Lovro Kos/Anze Lanisek und 2,0 Punkte vor den Deutschen Stephan Leyhe/Andreas Wellinger. Am Sonntag (16.00 Uhr) springt Weltcupleader Stefan Kraft bei der Auftaktstation der Polen-Tour um seinen 108. Weltcup-Einzelpodestrang.