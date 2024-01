Verge California: 1000 Nm, aber keine Hinterachse

Es handelt sich um die Verge TS Pro California, die der finnische Hersteller auf der CES präsentiert hat, um damit in den US-Markt vorzudringen. In Europa gibt es die Maschinen bereits vereinzelt, Verge hat seit einem halben Jahr einen Flagship Store in Monte Carlo. Entgegen den Ankündigungen wurden 2023 aber keine weiteren Verkaufsstätten eröffnet.