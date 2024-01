Heute geht’s mit dem „Bussi-Schuss“ los

„Bussi-Schuss“ nannte Sofia Goggia vor zwei Jahren diese ersten Meter der Zauchensee-Abfahrt begeistert. Bevor sie dann beim Rennen im Schnee landete und sich kurz vor Olympia in Peking in Cortina noch einmal verletzte. Genau wie im Vorjahr vor der WM in Méribel. Und auch gestern beim Super-G stürzte die wilde Henn’ aus Bergamo, landete nur als 55. in der Ergebnisliste. Das Trauma „schwarzer Jänner“ scheint Sofia zu verfolgen. Gar nicht Bussi.