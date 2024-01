Der Hubschrauber trübte die Freude nur kurz

Doch der Schock hielt nur kurz an. Die Kärntnerin Fest wollte nicht einmal wirklich einsteigen, wurde dennoch in luftigen Höhen in den Zielbereich geflogen. Im Klinikum in Schwarzach gab es dann die Entwarnung. Die Ärzte wollten sie nur für eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus behalten. Eine Nachricht, die zum gelungenen Tag beitrug.