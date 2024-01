„Die ganze Geschichte“ im ORF - oder doch nicht?

Schon die ersten Folgen dieser Mammutserie beweisen, dass der Titel nicht halten kann, was er verspricht. Wenn man wirklich die ganze Geschichte auf diese Art verfilmen wollte, würde die Versendung Jahre dauern. Es ist nachvollziehbar, dass so etwas weder bezahlbar noch sinnvoll wäre. Nicht nachvollziehen kann ich allerdings, warum man den Mund so voll nehmen muss.