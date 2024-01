Beinahe als Lehrer im Klassenzimmer gelandet

Leidenszeit und Chance von Feldhofer

Dabei stürmte der mittlerweile 25-Jährige bis zur U15 noch in Sturms Akademie. „Dann kam ein neuer Trainer und ich schoss 30 Zentimeter in die Höhe. So wanderte ich nach hinten.“ Während Handl vor seinem Wechsel nach Lafnitz zwei Knöchel-Operationen einen Strich durch die Rechnung machten. „Ich spielte zwei Jahre nicht.“ Trainer Ferdinand Feldhofer gab dem Fan von Valentino Rossi trotzdem eine Chance. „Ich glaubte nicht mehr an eine Profikarriere, darum habe ich ihm sehr viel zu verdanken. Wenn es mit Fußball nichts geworden wäre, würde ich jetzt als Volksschullehrer arbeiten.“