Einbruch der Nachfrage zwang auch zu Personalabbau

Vor einer Woche wurden die Insolvenzanträge eingereicht, am Montag die Verfahren eröffnet - und jetzt? Die Zukunft des Salzburger Heizungsherstellers Windhager ist ungewiss. Die Baustelle in Pinsdorf, wo rund 100 Millionen Euro in die Errichtung eines Wärmepumpenwerks investiert werden sollten, steht still.