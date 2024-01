Teurer Neubau ist schuld an der Windhager-Pleite

„Das neue Werk Gmunden. Gemeinsam mit 300 Mitarbeitern bauen wir hier ab 2024 die Wärmepumpe der Zukunft“, steht auf einem riesigen Plakat am Baustellengelände der Firma Windhager in Pinsdorf. Seit Tagen sind die Arbeiten dort aber eingestellt. Nach der Insolvenz mehrerer Gesellschaften des Heizungsbauers mit Hauptsitz in Seekirchen am Wallersee in Salzburg ist derzeit unklar, wie es mit dem Werk weitergeht.