„Lift“: Eine Bruchlandung mit der Brechstange

Damit der Film an dieser Stelle nicht zu Ende ist, muss natürlich auch eine andere Option her. Anstatt den Rest ihres Lebens hinter Gittern zu verbringen, können sie auch den Behörden helfen. Konkret sollen sie Goldbarren im Wert von einer halben Milliarde Dollar stehlen. Das Edelmetall gehört dem windigen Banker Lars Jorgensen (Jean Reno), der damit den Anschlag einer Terrorzelle finanzieren will. Der Haken? Die Barren befinden sich an Bord eines Passagierflugzeuges von London nach Zürich. Die Lösung? Ganz einfach - am besten gleich das ganze Flugzeug „ausborgen“