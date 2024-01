Wer auch in der Krise gute Geschäfte machen kann

Die Pleitewelle rollt, doch Firmen in Franchise-Systemen kommen besser durch die Krise: 67 Prozent erwarten steigende Umsätze und suchen Personal. Wer sich selbständig machen will, hat auch gute Chancen: A1, McDonald’s, Biogena, Billa & Co. suchen weitere Partner, und es kommen auch neue Ketten zu uns.