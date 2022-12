Bund stellt die Linzer Stadtbahn zurück aufs Gleis

Auch Verkehrslandesrat Günther Steinkellner glaubt nicht an eine Entgleisung. Im Gegenteil: „Der Bund bringt ja konstruktive Vorschläge ein. Da steht genau drinnen im Schreiben, was er sich vorstellt.“ Darin enthalten seien Maßnahmen, die auch für den Bund Mehrkosten zur Folge hätten – so etwa eine unterirdische Haltestelle unter dem Kepler-Klinikum. 50% zahlt der Bund, 40% das Land und 10% die Stadt – so lautet der Aufteilungsschlüssel für die Kosten; jetzt soll es einmal 26 Millionen Euro für die Planungskosten im Vorprojekt geben, später dann noch einmal einen dreistelligen Millionenbetrag für die Umsetzung.