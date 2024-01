Legende Pete Carroll nicht mehr Seahawks-Trainer

Wer tritt in diese Fußstapfen?

Der Trainerfuchs war bei seinen Spielern vor allem für seinen Eifer und seine Authentizität geschätzt. Mit insgesamt 137 Siegen hat er sich fest in die Historie der Franchise eingebrannt. Doch in Seattle erlebte er auch schwierige Momente. Etwa im Super-Bowl 2015, wo er für einen fatalen Spielzug verantwortlich war, der die Titelverteidigung scheitern und die New England Patriots triumphieren ließ.