Neymar? „Das bleibt ganz allein unser Geheimnis“

Fototermin hier, Werbedreh da. Nadine Mirada ist nach ihrem „Weihnachtsurlaub“ wieder voll im Geschäft. „Weihnachten hab‘ ich mit meiner Familie in Linz verbracht. Mama hat groß aufgekocht, und auch meine Uroma hab‘ ich wieder gesehen. Sie wird 100, ist aber geistig noch voll fit. Sie ist zwar in einem betreuten Wohnheim untergebracht, geht aber jeden Tag spazieren und macht auch sonst noch viel selbst“, so Nadine stolz.