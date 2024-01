Toni daheim - und Herzog häkerlt ihn schon wieder

„Baby, mein Baby, ich bin wieder da“, kann Toni seine Freude nicht verbergen. Ebenso wenig wie sein Hündchen, das ihn daheim schwanzwedelnd und sichtlich euphorisch begrüßt. Toni Polster lässt seine Insta-Follower am Moment teilhaben, in dem er wieder daheim angekommen ist. Gott sei Dank, mit dem Kult-Torjäger geht‘s bergauf. Auch ein gutes Zeichen: Zwischen ihm und Kumpel Andi Herzog rennt der Schmäh schon wieder. Für den ersten - und meistgelikten - Kommentar unter Polsters Posting zeichnet nämlich in der Tat der „Herzerl“ verantwortlich. „Super, freut uns alle“, schreibt er: „Aber so gelenkig hast du dich früher nicht bücken können.“ Passt schon, wenn sich die beiden Haudegen wieder, gewohnt liebevoll, papierln.