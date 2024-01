„Super-Ösi“ schuftet lieber in Steyr statt Dubai

Vollgas im Outdoor-Bereich

Weil es so gut lief, legte Stöger jetzt auch bei sich daheim in Steyr in den Ferien Extraschichten mit Schulz ein. Im HappyFit im Stadtteil Gleink gab der 30-Jährige im Outdoor-Bereich richtig Gas. Sein Ehrgeiz ist groß. Die Ziele sind klar: Mit Bochum, das derzeit als 14. sechs Punkte vor dem Relegationsplatz liegt, den Klassenerhalt fixieren und sich für Österrreichs Teamchef Ralf Rangnick interessant machen. Zuletzt war Stöger immer auf Abruf nominiert. Aber die EURO in Deutschland, wo er auch schon in Stuttgart, Kaiserslautern, Paderborn, Düsseldorf und Mainz spielte, setzt natürlich noch einmal Extrakräfte frei.