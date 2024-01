Rafael Nadal muss für Australian Open absagen!

„Als ich in Melbourne ankam, hatte ich die Möglichkeit, ein MRT zu machen, und ich habe einen Mikroriss in einem Muskel. Nicht in dem Teil, in dem ich die Verletzung hatte - und das ist eine gute Nachricht“, schrieb Nadal in den sozialen Medien. „Auch wenn es für mich traurig ist, dass ich nicht vor dem fantastischen Publikum in Melbourne spielen kann, ist das keine schlechte Nachricht. Wir sind alle positiv gestimmt, was die weitere Entwicklung der Saison angeht.“