Hätte Wellinger disqualifiziert werden müssen?

Österreichs Super-Adler Stefan Kraft segelte zum Auftakt der 72. Vierschanzentournee in Oberstdorf aufs Podest, der Sieg ging an den Deutschen Andreas Wellinger. Doch hätte dieser überhaupt am Start stehen dürfen? FIS-Kontrolleur Christian Kathol sagt: „Ich hätte ihn disqualifiziert!“