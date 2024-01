Bizarrer Wahlkampfspot: „Gott erschuf Trump!“

Biden: „Trump ist Dolch an Kehle der Demokratie“

Der Trump-Spot hat in den sozialen Medien viel Staub aufgewirbelt. Viele glauben an einen Scherz, doch es gibt auch genug warnende Stimmen, die den Inhalt des Videos als „beängstigend“ finden. Die Demokraten warnen seit Monaten vor einem Abgleiten der USA in die Autokratie, sollte Trump wiedergewählt werden. Dieser hatte Anfang Dezember gesagt, er wolle am „ersten Tag“ nach einer Wiederwahl wie ein Diktator handeln. Er hat zudem erklärt, er werde gegen seine politischen Gegner Ermittlungen einleiten lassen, sie in Haft nehmen und auch anderweitig gegen sie vorgehen. Präsident Biden sieht seinen Widersacher als „Dolch an Kehle der Demokratie“.