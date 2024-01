„Das ist ein Versagen des Landesrats Tittler“

Krone: Starten wir mit einem Rückblick auf das Jahr 2023: Es war postpandemisch, auch an den Ukrainekrieg hat man sich irgendwie gewöhnt. Was war für Sie das Herausstechendste an diesen zwölf Monaten?

Michael Diettrich: Etwas, was viele gar nicht wahrnehmen, der wirtschaftliche Einbruch. Deutschland befindet sich bereits in einer Rezession, auch Österreich ist mit einem Rückgang konfrontiert. Die ersten Anzeichen am Arbeitsmarkt sind bereits zu sehen, es wird in weiterer Folge aber zu weit mehr Arbeitslosen kommen. Weil keine geeigneten Maßnahmen gesetzt werden.