Europa: Warum sind Rechts-Parteien so erfolgreich?

Andrzej Duda und Viktor Orbán dominieren im Osten, Giorgia Meloni in Italien

Im Osten regieren in Polen unter Staatsoberhaupt Andrzej Duda und in Ungarn unter Ministerpräsident Viktor Orbán bereits rechtskonservative und populistische Parteien. Im Süden kam Giorgia Meloni 2022 in Italien von der ultrarechten Partei Fratelli d‘Italia an die Macht, zusammen mit den kleineren Rechtspopulisten der Lega und der rechtskonservativen Forza Italia.