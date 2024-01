Innsbruck und Bischofshofen erwarten volle Stadien

Die Veranstalter des Bergiselspringens in Innsbruck am 3. Jänner sowie des Finales der 72. Vierschanzentournee in Bischofshofen am Dreikönigstag erwarten sich volle Stadien inklusive Skisprung-Fest. Aufgrund der Erfolge des Gesamtweltcupführenden Stefan Kraft und des deutschen Hoffnungsträgers Andreas Wellinger könnten die Zuschauerzahlen im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich in die Höhe gehen. Für das Spektakel am Bergisel wurden bis dato etwa 17.000 Tickets verkauft.