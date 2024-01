Nobel-Silvester-Dinner: Beckham häkerlt seine Frau

„Sei ehrlich!“

Wie das zu verstehen ist? Definitiv als Anspielung auf eine Szene aus der aktuellen Beckham-Doku auf Netflix, die jetzt schon Kultstatus zu erreicht haben scheint. Darin spricht Victoria über ihre Kindheit. Und will dem Publikum verkaufen, in bodenständigen, einfachen, eben Arbeiterklasse-Verhältnissen aufgewachsen zu sein. Bis David die Szene crasht und seine Frau mehrmals auffordert: „Sei ehrlich!“ Er will ihr gleichsam das „Geständnis“ abringen, dass sie sehr wohl aus wohlhabenden Verhältnissen stammt. Gelingt ihm letztlich auch: Victoria gibt schließlich zu, dass sie ihr Vater mit einem Rolls Royce zur Schule geführt hat.