„Es zipft mich an, dass ich mich da so anschwitz!“

„Das zipft mich schon an, dass ich mich da so anschwitz“, schnaufte der Oberösterreicher ins ORF-Mikro. „Ich bin viel zu taktisch gefahren, viel zu rund und zu wenig am Limit. Dann hab ich unten wieder versucht anzudrücken, dann war ich wieder zu gerade. Also war es alles in allem eine sehr durchwachsende Fahrt.“