Ski-Legende Mayer: „Es gibt nichts zu bereuen!“

Und am Pistenrand als Betreuer kommt auch keine Lust auf ein Comeback auf?

Nein, ich respektiere, wie sich die Burschen in Gröden oder hier in Bormio runterlassen - und freue mich, wenn ich helfen kann. Ich fühle mich gern in die Athleten rein, weil ich weiß, wie das am Start ist, wie’s auf der Strecke läuft. Aber das Rennfahren selbst kommt mir nicht mehr in den Sinn.