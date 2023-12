Paukenschlag! Legende neuer Panathinaikos-Trainer

Drei Amtszeiten lang Nationaltrainer der Türkei

Mit Terim soll es ein knapp neun Jahre älterer Trainer richten und Panathinakos in die Erfolgsspur zurückführen. Der 70-Jährige, der bereits drei Amtszeiten lang als Nationaltrainer der Türkei und vier als Trainer seines Stammklubs Galatasaray gewirkt hat, wird nach Medienberichten am Mittwoch in Athen erwartet, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschreiben soll.