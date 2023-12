Das schrieb Vettel Schumi nach dessen Ski-Unfall

Michael Schumacher hatte in seiner Karriere siebenmal die Formel 1 gewinnen können. Am 29. Dezember 2013 war er beim Skifahren in Meribel gestürzt und hatte sich dabei eine schwere Kopfverletzung zugezogen. Er wurde anschließend in ein künstliches Koma versetzt, seither ist über den Zustand des Deutschen kaum etwas öffentlich bekannt.