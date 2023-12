Mahrer: 70.000 Ausländer, damit Land funktioniert

„Wenn ich weiß, dass ich 200.000 offene Stellen habe und wegen der älter werdenden Gesellschaft in den nächsten 15 Jahren zusätzlich 300.000 Arbeitsplätze brauchen werde, dann kann ich das nicht ausblenden“, kritisierte Mahrer. Es herrsche eine „tief sitzende Furcht vor Überfremdung in diesem Land“, so der WKO-Präsident gegenüber dem „Kurier“ weiter.