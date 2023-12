Wofür sich Karl Habsburgs „First Lady“ stark macht

Spenden für 60 Hunde

Genau damit holte sie Christian Habsburg-Lothringen emotional in der Sekunde ab. Denn die Frau von Kaiserenkel Karl Habsburg-Lothringen und Stimpfl-Abele sind gut miteinander bekannt, schwingen auch in dieser Sache auf einer Wellenlänge, weshalb Habsburg sie dorthin begleitete. „Es ging mir vor allem um jene Hunde, die kein zu Hause finden. Zuerst sammelte ich dafür Spenden für zehn Hunde. Und heute, also vier Jahre später, stehen wir hier mit Spenden und Goodies für 60 Hunde“, so Stimpfl-Abele.