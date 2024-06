Romantische Stimmung am Meer der Steirer

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, an einem sonnigen Tag am See entlang zu spazieren und dabei die mystisch-romantische Stimmung beim Blick in die Ferne zu genießen? Dieses Glück konnte Leserreporterin Christa K. am Grundlsee erhaschen und für uns hat sie den Augenblick auch noch bildlich festhalten können. Unser Leserfoto des Tages!