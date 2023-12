Erneut Netzprobleme bei ukrainischem Provider

Rund eine Woche nach einem verheerenden Cyberangriff hat der ukrainische Mobilfunkanbieter Kyivstar erneut mit Problemen zu kämpfen. Am Mittwoch bestätigte der Konzern in einer Mitteilung beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) Verbindungsprobleme in „einer Reihe von Städten im Westen und Süden der Ukraine“.