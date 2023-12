Der Weihnachtswunsch eines krebskranken Mädchens

„Große Futterspendenaktionen für Tierhalter in Not, Unterstützung von Kriegsflüchtlingen mit Haustieren - wann immer ich als Leiterin der ,Krone‘-Tierecke um Hilfe bitte, Fressnapf ist prompt, unbürokratisch und stützend an unserer Seite“, so Maggie Entenfellner. Fressnapf ist ein erfolgreiches Unternehmen, dem soziales Engagement tatsächlich am Herzen liegt. Seit über zehn Jahren unterstützt die Firma mit der Initiative „Tierisch engagiert“ zahlreiche Vereine und Institutionen in Österreich. Als große Weihnachtsüberraschung überreichte nun Fressnapf-Geschäftsführer Herrmann Aigner eine Spende in Höhe von 40.000 Euro für diverse Projekte unserer Tierecke. Ein herzliches Dankeschön für diese beispiellose Hilfe im Namen der vielen Tiere!