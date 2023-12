99 falsche Polizisten: Schlag gegen Kriminalität

Schluchzen als Masche

Damit sie freikommt, müsse Kaution bezahlt werden. Mit Schluchzen im Hintergrund untermauerten die falschen Polizisten ihre Masche. Nur hatten sie die Rechnung nicht mit Hertha B. gemacht. Wie Karl Popper, Ermittlungsleiter am Landeskriminalamt NÖ, der „Krone“ verriet, hatte die Seniorin den Betrug erkannt, parallel echte Polizisten gerufen. Vier Personen, die an ihr Geld wollten, sind in Haft.