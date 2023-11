Falsche Polizisten ergaunerten 15 Millionen Euro

Betrüger sitzen in Callcentern oder in Unterhosen daheim vorm PC

Schauplatzwechsel nach Beirut in den Libanon. Die Täter, die 2022 alleine in Österreich 284 Senioren um 14,88 Millionen Euro gebracht haben, sitzen oft hier. Manchmal in angemieteten Büros, in denen Callcenter eingerichtet werden. Oft nur wie daheim in Unterhosen und mit Kopfhörern vor dem Computer.