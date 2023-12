Unterliga-Debüt: Ex-Profi ließ es zweimal klingeln

Endlich wieder daheim! Ex-VSV-Ass Benjamin Petrik kurvt heuer wieder dort am Eis herum, wo er seine gesamte Nachwuchs- und Profikarriere bei den Adlern (66 Tore in 561 Ligaspielen!) verbrachte – in der Villacher Stadthalle! Nach vier Jahren in Steindorf kehrte der 35-Jährige der Division I den Rücken, geigt in der Unterliga Mitte fürs Carinthian Team im Sturm auf.