Zugpreise in lichten Höhen - so wird es günstiger

Wer um die Weihnachtszeit günstig verreisen will, gerät schnell an den Rand der Verzweiflung: Die Preise schießen in die Höhe wie gefühlt sonst zu keiner anderen Zeit. Erst am Mittwoch äußerten sich die ÖBB zu Problemen bei der Dateneinspeisung, was zu horrenden Preisen bei den Zugtickets führte. Auch kam es zu Ausfällen von Railjets, die durch herabfallende Oberleitungen beschädigt worden waren und sich nun in der Reparatur befinden. Bis Weihnachten sollen die Railjets wieder fahren.