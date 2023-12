Warum Tierheime bereits Tierspitälern gleichen

Katze „Selina“ ist der jüngste Neuzugang im Kremser Tierheim. Dass der Vierbeiner noch lebt, grenzt dabei an ein Wunder. Er wurde vermeintlich tot von einem Postbeamten am Straßenrand liegend aufgefunden. Nicht zuletzt weil der Mann der Lebensgefährte einer Tierheim-Mitarbeiterin ist, hielt er sicherheitshalber aber doch an und entdeckte noch Lebenszeichen. Der Postler brachte die völlig abgemagerte „Selina“ ins Tierheim, wo sie nun gesund gepflegt wird. Aufgrund einer Augenerkrankung kann sie aber nur noch Umrisse sehen.