Investor für Liga? „Ja, aber nur mit Abstrichen“

In Deutschland stimmte die Mehrheit der Klubs nun für einen Einstieg eines Investors in die DFL - so will man in 20 Jahren eine Milliarde Euro lukrieren. Ist der Einstieg eines Investors für die österreichische Bundesliga auch eine Option?

Ich kenne zwar die kolportierten Zahlen aus Deutschland, aber nicht die Details. Aber ja, das ist für uns ein Thema - allerdings mit Abstrichen. Wir beschäftigen uns auf Grund der Wettbewerbssituation in Österreich seit Jahren mit dem Thema und müssen das auch mit Hinblick auf die nächste TV-Rechteperiode ab 2026. Uns geht es vor allem darum, Kooperationen mit starken Partnern zu definieren und auszuarbeiten, um den Klubs bestmögliche Entscheidungsvarianten vorlegen zu können. Die Wettbewerbssituation bringt es mit sich, dass wir in Österreich über Kooperationen mit starken Partnern nachdenken müssen. Die Entscheidung liegt - wie bei allem - bei den Klubs. Eine Zweidrittel-Mehrheit ist notwendig.