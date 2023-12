„Ritterliche“ Helfer stehen Diana (12) zu Seite

Wahrlich ritterlichen Aufgaben haben sich die Mitglieder des Sankt-Stanislaus-Ordens verschrieben. Die Rittergemeinschaft, die 1765 am Tag des Namenspatrons in Polen gegründet wurde, ist vor allem karitativ tätig. Das Priorat Niederösterreich des Ordens öffnete jetzt beim traditionellen Adventspaziergang in Stoitzendorf, Bezirk Horn, seinen „Ritterkölla“, um Spenden für eine junge Waldviertlerin zu sammeln. Denn Diana hat ein schweres Schicksal zu meistern. Die Zwölfjährige leidet an Anämie, ist auf den Rollstuhl und rund um die Uhr auf Pflege angewiesen.