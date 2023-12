Ist die Angst vor der „bösen“ Chemie berechtigt?

Vor Kurzem sind zwei Schulen evakuiert worden - wegen alter Pikrinsäure. Übertreiben wir es mit unserer Angst vor Chemie und allem Chemischen? Naturwissenschafter und Autor Christian Mähr geht ganz furchtlos an die Sache heran und erklärt, was es mit der angeblich so gefährlichen Pikrinsäure auf sich hat - und wieso sich unsere Angst auf die Schilddrüse schlagen könnte.