Krankl und „Schneckerl“ unter dem Weihnachtsbaum

Platz 10: Jeff Benedict, „Dynasty“

Der Bestseller der New York Times liefert einen packenden Einblick in die American-Football-Welt der NFL. Autor Jeff Benedict hat bei seiner Geschichte über die New England Patriots mit über zweihundert Insidern gesprochen, darunter Teammanager, Trainer, Spieler, ihre Frauen, Ärzte und Anwälte. Er führte Interviews mit den Schlüsselfiguren Tom Brady, Erfolgscoach Bill Belichick und Clubbesitzer Robert Kraft. Durch seine gründliche Recherche bietet Benedict eine Fülle neuer und überraschender Einblicke in eine Organisation, die für ihre Geheimhaltung berüchtigt ist. Das Ergebnis ist ein fesselndes und aufschlussreiches Porträt, gespickt mit menschlichen Dramen und Enthüllungen.