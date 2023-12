Schwarz-Weiß-Denken: Beschränkung auf zwei Pole

Grundsätzlich denken wir alle manchmal in solch eng gefassten Schubladen, etwa wenn es um persönliche Präferenzen geht. So kann man Heavy Metal vielleicht absolut gar nichts abgewinnen, während man Jazz in den Himmel lobt. Das an sich ist menschlich und auch absolut nicht problematisch. Das ändert sich aber, wenn diese Art des Denkens generell zu starren und unflexiblen Ansichten führt. Dann gibt es keinen Platz mehr für Mehrdeutigkeit und die eigentliche Denkleistung wird empfindlich eingeschränkt. So reduziert sich beispielsweise alles nur noch auf „Du bist für mich“ oder „Du bist gegen mich“ und nichts darf dazwischenstehen. Im Endeffekt kann das dazu führen, dass keine anderslautenden Gedanken und Meinungen mehr akzeptiert werden. Daher sind Absolutismus, Extremismus und Exklusivität wichtige Merkmale des typischen Schwarz-Weiß-Denkens. Dabei gibt es in den allermeisten Fällen verschiedenste Aspekte eines Sachverhalts, die zu berücksichtigen sind.