Perspektivenübernahme: Die Welt aus Sicht anderer

Als nicht nur individuelle, sondern auch soziale Fähigkeit ermöglicht uns die Perspektivenübernahme, uns in andere Gruppen, Kulturen oder Gesellschaften hineinzuversetzen. So können wir deren Werte, Normen und Praktiken besser verstehen. In unserer pluralistischen Welt ist dies eine wichtige Errungenschaft, da so der gegenseitige Respekt, die allgemeine Toleranz und die Kooperation mit anderen gefördert wird.