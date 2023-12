Irre Podestserie von Kraft endet in Klingenthal!

Österreichs Aushänge-Skispringer Stefan Kraft hat am Sonntag beim Weltcup in Klingenthal erstmals in dieser Saison einen Podestplatz verpasst! Der vom Windpech verfolgte Gesamtweltcup-Führende aus Salzburg landete beim sechsten Saisonbewerb nur auf dem neunten Platz. Kraft war mit vier Siegen und einem zweiten Platz in den Winter gestartet. Einen Doppelsieg in der Heimat feierte der deutsche Lokalmatador Karl Geiger, der mit Sprüngen auf 141,0 und 141,5 Meter wie schon am Samstag überzeugte ...