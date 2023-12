Bei Neureuther gibt‘s Geld für schlechte Noten

Aus der Kirche ausgetreten

Hintergrund: Felix Neureuther ist vor einiger Zeit aus der katholischen Kirche ausgetreten. Konkret machte er einen Missbrauchsskandal im Kloster Ettal in der Nähe seines Heimatortes Garmisch-Partenkirchen für den Schritt verantwortlich. „Wenn ich eines in meinem Leben niemals verzeihen werde, dann ist es, wenn jemand ein Kind anlangt. Dann werde ich zum Tier. Kindesmissbrauch ist das Schlimmste, das man machen kann“, sagte er damals in einem Interview.