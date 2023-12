Heiße Kufen in Innsbruck bei Holiday On Ice

Bunte Kostüme, atemberaubende Akrobatik und perfekt einstudierte Darbietungen – Holiday On Ice (HOI) verzaubert seit mittlerweile 80 Jahren die Eishallen dieser Welt. Mit ihren Shows begeistern sie jedes Jahr mehr als 400.000 Zuschauer. Auch 2024 – genauer gesagt vom 12. bis 14. Jänner – gastiert der Eis-Zirkus mit „A New Day“ für vier Auftritte in der Innsbrucker Olympiaworld. Die „Tiroler Krone“ durfte vorab in der Probelocation in Lint (Belgien) einen Blick hinter die Kulissen werfen.