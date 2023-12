Übergewicht Gefahr für schlechte Blutwerte

Je stärker dabei das Übergewicht ist, desto höher die Menge an Fett im Organismus. Parallel dazu kann man auch einen Anstieg des Blutzuckers feststellen. Tatsächlich liefert das Fett den Muskeln Energie auf Kosten der Glukose, was zu einer Erhöhung des Blutzuckers führt.

Zu viel Fett am Bauch ist gefährlich

Insbesondere die abdominale Fettleibigkeit (bauchbetontes Übergewicht) erweist sich als besonders problematisch für die Gesundheit. Deshalb ist Abnehmen das Gebot der Stunde. Am wichtigsten ist dabei die Änderung des Lebensstils. Es gilt als erwiesen, dass die Menge des Bauchfettes durch kalorienarme, dafür vitalstoffreiche Ernährung und regelmäßige körperlichen Aktivitäten verringert werden kann.