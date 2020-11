Die Skaardal-Kids treten in große Fußstapfen

Start für Österreich – nicht für Norwegen

Für den Norweger und Köllerer war es immer klar, dass die Kinder für Österreich fahren. „Sie sind hier aufgewachsen, haben hier ihre Freunde.“ Und sie sind hier in die Schule gegangen. Aber nach vier Jahren im Gymnasium Hallein machten Niklas und Fedrik einen nicht alltäglichen Schritt: Sie wechselten in die Christopherus-Schule in Berchtesgaden, wo sie im Ski-Schwerpunkt mit den Athleten des DSV trainieren. „Wir wollten die Kinder nicht in ein Internat geben, so ergab sich diese hervorragende Lösung“, erzählte Atle. Niklas steht vorm Abitur.